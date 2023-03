Charlotte, NC.- La arteterapia en la ciudad de Charlotte sirve de apoyo para sobrevivientes de cáncer y la comunidad en general.

El arte como terapia es uno de los programas gratuitos de Renacer. En estos espacios los participantes liberan emociones y tensiones a través de la pintura; además, demuestran sus capacidades artísticas y encuentran relajación e inspiración.

Edwin Gil es un artista contemporáneo. Entre las ventajas de estas actividades destaca el hecho de “expresar esos sentimientos que los seres humanos nos guardamos para nosotros mismos, es tener un espacio como comunidad para hablar con otras personas, otros sobrevivientes, que nos pueden ayudar a entender esos procesos que muchas veces nosotros no entendemos”.

“El arte no solo me ayuda a sanar y a encontrar una razón de vida sino que me ha apoyado y me ha fortalecido en procesos difíciles de mi vida”, expresó Gil.

Él espera que este programa de arteterapia de Renacer continúe creciendo y se siga fomentando en la ciudad.

Arteterapia para sobrevivientes de cáncer y la comunidad

Durante el primer encuentro de arteterapia hubo risas y muy buena energía. Los participantes escogieron un color y una palabra de inspiración para sus creaciones. Todos compartieron sus experiencias y cómo el cáncer ha transformado sus vidas.

Claudi Altamirano, sobreviviente de cáncer, contó que a ella le detectaron cáncer en vesícula, hígado y parte de los conductos biliares. “Los tiempos del Señor son perfectos, aquí me dan esperanzas de vida, me dan una segunda oportunidad. Estoy en un tratamiento de prueba. Me ha ido de maravilla, respiro mejor, ya soy más independiente, puedo hacer muchas cosas yo sola después de haber estado en cama”.

En la actividad cada uno pudo expresar desde su propia experiencia su sentir aportando ánimo a los otros sobrevivientes a través de sus testimonios y finalmente abrir sus mentes para dar paso a la creatividad.

“Cuando uno expresa el arte de hablar, cantar, bailar, pintar, estás expresando lo más profundo de tu ser, tu esencia”, resaltó María Ramírez, sobreviviente de cáncer.

Un programa de apoyo

Magbys Núñez, directora de Renacer, explicó que con este programa la organización está apoyando “a todos nuestros sobrevivientes, incluso a la comunidad, porque estamos trabajando, estamos muy estresados y lo que queremos hacer es que las personas encuentren un tiempo de relajación, porque tenemos el cortisol hasta arriba”.

“Tenemos muchas cosas (terapias) nuevas como utilizar el arte para sanar, la música para sanar, también estamos trabajando con ejercicios de estiramiento, yoga y realmente ha sido de gran apoyo para todos, tanto para la comunidad como para los sobrevivientes de cáncer”, expresó Núñez.

Toda la información de las diferentes actividades y terapias programadas por Renacer durante el año la podrás obtener a través de la cuenta en Instagram @renacerclt o llamando al número de teléfono (704) 533-2682.

