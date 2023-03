Charlotte, NC.- La empresa Perrigo anunció el retiro voluntario del mercado de una cantidad limitada de fórmulas infantiles de la marca Gerber por precaución debido a la posible presencia de Cronobacter sakazakii.

Ningún producto distribuido ha dado positivo por la presencia de esta bacteria y no se han informado eventos adversos, dijo la empresa en un comunicado.

Agregó que ningún otro producto fabricado en las instalaciones de Perrigo se ve afectado por este retiro.

Los primeros síntomas de la infección por Cronobacter en los bebés suelen ser fiebre, acompañada de mala alimentación, llanto excesivo o muy poca energía, indicó el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte.

“Si su hijo experimenta estos síntomas, debe notificar al proveedor médico de su hijo y buscar atención médica para su hijo de inmediato”, agregaron las autoridades sanitarias.

En Carolina del Norte no se han identificado infecciones relacionadas con este retiro de fórmulas infantiles que se hizo en consulta con la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Retiran fórmulas infantiles del mercado

Los consumidores que compraron el producto después del 5 de marzo de 2023 deben buscar los siguientes códigos de lote y fechas de caducidad, que se pueden encontrar en la parte inferior del paquete.

Gerber® Good Start® SootheProTM 12.4 oz:

300357651Z – USE BY 04JUL2024

300457651Z – USE BY 05JUL2024

300557651Z – USE BY 06JUL2024

300557652Z – USE BY 06JUL2024

300757651Z – USE BY 08JUL2024

300857651Z – USE BY 09JUL2024

301057651Z – USE BY 11JUL2024

301057652Z – USE BY 11JUL2024

301157651Z – USE BY 12JUL2024

Gerber® Good Start® SootheProTM 30.6 oz:

301357652Z – USE BY 14JUL2024

301457652Z – USE BY 15JUL2024

301557651Z – USE BY 16JUL2024

Gerber Good® Start® SootheProTM 19.4 oz:

301557652Z – USE BY 16JUL2024I

Los consumidores pueden solicitar reembolsos por productos afectados y encontrar más información sobre Gerber® Good Start® comunicándose con el Centro de recursos para padres de Gerber en nombre de Perrigo al 1-800-777-7690.

