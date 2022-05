Autobús escolar lleno de estudiantes sufre accidente

Charlotte, NC.- Un autobús escolar lleno de estudiantes sufrió un accidente este miércoles en la mañana en el sur de la ciudad de Charlotte.

En la unidad de transporte iban 40 estudiantes con destino a South Mecklenburg High School. Quience de ellos sufieron lesiones y fueron trasladados a centros de salud. Ninguna vida está en riesgo.

En total 17 personas sufrieron heridas, incluido el conductor del autobús escolar.

Medios locales reportaron el siniestro vial ocurrido en Sharon Road y citaron a las Escuelas de Charlotte Mecklenburg en sus reseñas.

Una de las dos personas heridas, no estudiantes, tiene una condición delicada. Sin embargo, no quedó claro si se trataba del conductor del autobús escolar.

Mecklenburg Emergency Medical Services Agency, conocido como Medic, pidió a los conductores evitar la zona debido al accidente.

Según los reportes de prensa, el autobús escolar habría chocado con un camión temprano en la mañana. Un tercer vehículo podría estar involucrado en el accidente.

