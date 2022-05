Así buscan mejorar acceso a fórmula infantil en NC

Raleigh, NC.- La escasez de fórmula infantil que afecta a gran parte del país incluye a Carolina del Norte. En el estado las autoridades están tomando medidas para mejorar el acceso y a su vez comparten recomendación durante las fallas de suministro.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS) está haciendo esfuerzos para mejorar el acceso especialmente para las familias que se benefician del Programa especial de nutrición suplementaria federal para mujeres, bebés y niños (WIC).

La leche para bebés está escasa desde febrero cuando Abbott retiró su producción. Esto aumentó la demanda de otras marcas generando fallas en el suministro.

NCDHHS trabaja con el Departamento de Agricultura de EEUU y otras agencias para a través del programa realizar pedidos al mayor con los fabricantes en nombre de las agencias locales de WIC y las familias a las que sirven.

También solicitó exenciones que brindarían a las familias inscritas en WIC más flexibilidad para comprar otros tipos de fórmula y en una variedad más amplia de tamaños según la disponibilidad y las recomendaciones del proveedor de atención médica.

Además, orientará a las agencias locales de WIC y a los proveedores de atención médica para facilitar a las familias inscritas en WIC varias opciones de tipos y tamaños de fórmula en una sola receta.

