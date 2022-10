asesinado-a-tiros-hombre-de-origen-latino

Charlotte, NC.- Un hombre de origen latino fue asesinado a tiros en la ciudad de Charlotte, según informaron las autoridades.

El hecho ocurrió el domingo 16 de octubre en la cuadra 7900 de Shady Oak Tr., pero fue este martes que el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg identificó a la persona muerta.

Ver más: Cinco detenidos por tiroteo cerca de autobús escolar

Eduardo Banegas, de 21 años, es el nombre de la víctima mortal. No está claro cómo ocurrió los hechos en los que el hombre de origen latino resultó baleado.

Oficiales de División Steele Creek Division acudieron al lugar del hecho tras una llamada de emergencia. En el sitio encontraron a Banegas con heridas de bala.

Detectives in the Steele Creek Division are investigating a Homicide in the 7900 block of Shady Oak Tr. The victim was transported to a local hospital, where hospital staff later pronounced the victim deceased.

— CMPD News (@CMPD) October 16, 2022