Cinco detenidos por tiroteo cerca de autobús escolar

Charlotte, NC.- Cinco personas resultaron detenidas tras un tiroteo cerca de un autobús escolar el martes en la ciudad de Charlotte, informaron las autoridades.

El tiroteo no tenía ninguna relación con la unidad de transporte escolar. Los estudiantes no resultaron lesionados y el autobús tampoco recibió impactos de bala, señala el reporte del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg.

El hecho ocurrió cerca de las 6 pm. Un video de vigilancia mostró que los disparos se realizaron desde un Dodge Charger negro debido a un aparente hecho de ira en la carretera.

El suceso ocurrió justo cuando circulaba en la misma dirección por la West Boulevard, cerca de Remount Road, un autobús que trasladaba estudiantes de la escuela secundaria Quail Hollow.

«Todos los estudiantes llegaron a casa sanos y salvos antes de las 7:30 pm», dijo un portavoz de las Escuelas de Charlotte Mecklenburg en una declaración enviada a Progreso Hispano News.

Un automóvil particular recibió impactos de bala. Sus ocupantes resultaron ilesos.

