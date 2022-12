FDA aprobó medicamento contra el cáncer de pulmón

Washington, DC.- La U.S. Food and Drug Administration (FDA), aprobó el Adagrasib de Mirati Therapeutics Inc (MRTX.O), como un medicamento contra el cáncer de pulmón, lo que trajo una subida abrupta de las acciones en más de 8% en la negociación extendida.

Este medicamento de Mirati fue aprobado para el tratamiento de pacientes adultos de cáncer de pulmón en estado avanzado. Tomando en cuenta una prueba aprobada por la FDA que ha recibido al menos una terapia sistémica previa.

En este sentido, Adagrasib, es un fármaco oral diseñado para atacar una forma mutada de un gen conocido como KRAS. Este ocurre en el 13% de los cánceres de pulmón de células no pequeñas (NSCLC). Considerada la forma más común de la enfermedad que con menos frecuencia pasa en otros tumores sólidos.

La FDA aprueba el medicamento Adagrasib contra el cáncer de pulmón de Mirati

De manera que, el medicamento Adagrasib se vendera con la marca Krazati a un precio de $19.750 por una tableta de 200 miligramos/botella de 180 unidades. Sin embargo, ya está disponible otro inhibidor de KRAS, Lumakras de Amgen Inc (AMGN.O) para tratar la misma patología pero después de una terapia inicial fallida.

David Meek, presidente ejecutivo de Mirati declaró en una entrevista que la droga es una opción convincente. También añadió, «Creo que los médicos y los pacientes apreciarán tener una opción eficaz», donde precisó que el 43% de los pacientes de segunda línea tuvieron respuesta ante el Adagrasib.

Finalmente, las acciones de Mirati habían caído, por lo menos un 55%, desde principio de diciembre luego de que la compañía publicara los primeros datos de los estudios de Adagrasib. Esta se combinaba con la inmunoterapia Keytruda de Merck & Co (MRK.N) utilizado como tratamiento inicial para el NSCLC metastásico.

