Resultados alentadores con fármaco contra el cáncer de AstraZeneca

Cambridge, Inglaterra.- La empresa farmacéutica global, AstraZeneca anunció el lunes que un ensayo que se encuentra en etapa intermedia de su fármaco contra el cáncer Enhertu, que se desarrolla de la mano con Daiichi Sankyo, está dando resultados positivos.

El ensayo mostró avances a favor en múltiples tumores sólidos avanzados que expresan HER2 en pacientes muy pretratados.

Este ensayo de fase II, DESTINY-PanTumor02 se encarga de evaluar la eficacia y la seguridad de Enhertu en pacientes que tienen tumores sólidos previamente tratados localmente.

Estos pacientes también están clasificados como avanzados o metastásicos que no son elegibles para terapias curativas. Además son pacientes que padecen cáncer de cuello uterino, de ovario, de páncreas y otros.

