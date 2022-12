Amplían acceso a refugios ante bajas temperaturas

Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg amplió el acceso a refugios debido al descenso de las temperaturas en el este de Estados Unidos.

El clima extremo, según los pronósticos, se mantendrá al menos hasta el lunes 26 de diciembre. Las autoridades decidieron la activación de los protocolos a partir de este viernes para ayudar a las personas sin hogar en el área.

Entre las medidas que incluyen se encuentran horas de operación ampliadas y capacidad adicional en los refugios, indica un comunicado del condado.

El condado Mecklenburg y la Ciudad de Charlotte están trabajando en conjunto con Charlotte-Mecklenburg Emergency Management Office (CMEMO), Roof Above y Salvation Army Center of Hope para apoyar las necesidades de las personas sin hogar durante este evento climático extremo.

With even colder weather headed our way, partners @RoofAbove and @SalArmyCLT are expanding hours & shelter capacity for those experiencing homelessness Dec. 23-26. @CATSRideTransit will provide free rides to shelters on some routes » https://t.co/CPtwLGjAob pic.twitter.com/lkaMqb4M80

— Mecklenburg County (@MeckCounty) December 21, 2022