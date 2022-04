Charlotte, NC.- American Airlines cumple 40 años en Charlotte donde ha contribuido a que el aeropuerto de la ciudad se convierta en uno de los más transitados del mundo.

La historia de esta importante aerolínea comenzó el 15 de abril de 1926, cuando Charles Lindberg piloteó el primer vuelo de American Airlines, transportando correo de los EE. UU. entre St. Louis, Missouri y Chicago, Illinois.

Después de 8 años realizando rutas de correo, la aerolínea empezó a convertirse en lo que es hoy en día.

En su sitio web, la aerolínea cuenta que C.R Smith, el fundador de American, trabajó junto con Donald Douglas para crear el DC-3, un avión que cambió toda la industria de la aviación, transformando la fuente de ingresos, de correo a pasajeros.

TFW you see your bestie 😆 🛫

📷: stephan_bowman624/Instagram pic.twitter.com/LAsh5Yz1hG

— americanair (@AmericanAir) April 7, 2022