Aeropuerto de Charlotte entre los más transitados del mundo

Charlotte, NC.- Ocho de los 10 aeropuertos más transitados del mundo están en Estados Unidos. Y, el de Charlotte está en esta selecta lista que elabora Airports Council International.

El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas ha escalado posiciones desde hace tres años.

Actualmente, según el ranking, el Charlotte Douglas quinto aeropuerto más transitado del mundo en cuanto a llegadas y salidas y el sexto en cuanto a tráfico de pasajeros.

En 2021, el aeropuerto de Charlotte movilizó 43.302.230 pasajeros. La cifra supone un aumento de 59,2 % con respecto a 2020 cuando estaba en la posición 18 del ranking. Sin embargo, es 13.4 % menos que en 2019 cuando estaba en el puesto 34.

El año pasado 519.895 aeronaves pasaron por el Charlotte Douglas. El total es 30,6 % más que en 2020 cuando estaba en el puesto 6, pero 10,1 % menos que en 2019 (puesto 7).

