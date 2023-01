Aeropuerto de Charlotte en top mundial por desempeño

Charlotte, NC.- El desempeño del aeropuerto de Charlotte en 2022 lo posicionó en el top mundial elaborado por Cirium, una plataforma de análisis y datos de viajes y aviación.

Como cada año Cirium elabora su top mundial que evalúa el desempeño de aerolíneas y aeropuertos.

Jeremy Bowen, CEO de Cirium, reconoció el esfuerzo de toda la industria el año pasado en un proceso de recuperación después de la paralización del sector debido a la pandemia.

Ver más: Aeropuerto de Charlotte entre los más transitados del mundo

“Restablecer las operaciones tan rápidamente después de una desaceleración forzosa no es fácil de hacer y las aerolíneas y aeropuertos mejor clasificados en la Revisión de desempeño a tiempo de 2022 de Cirium merecen su reconocimiento por este logro bien orquestado”, dijo Bowen.

Según la lista de Cirium, el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas tuvo en 2022, 80.68% de salidas de vuelos a tiempo.

The On-Time Performance Review celebrates the exceptional performances of our top Airline and Airport winners for 2022.

Download the full report to see all the winners and expert commentaries: https://t.co/JbNZiUGmlH#2022CiriumOTP #OnTimePerformance #airports #airlines #travel pic.twitter.com/qzuZiJ7uZk

— Cirium (@cirium) January 5, 2023