Atrium Health entre los hospitales más seguros del país

Charlotte, NC.- Trece hospitales de Atrium Health están entre los más seguros del país, según la calificación de Leapfrog Group.

Atrium Health está complacido de estas distinciones que reconocen sus esfuerzos en la protección de los pacientes contra daños y errores evitables mientras están en el hospital.

Los centros de salud de Atrium Health recibieron las mejores calificaciones «A» en el informe de seguridad del paciente de la primavera de 2022 de Leapfrog Group, según un comunicado de la red de clínicas.

«Cuando se trata de la atención de nuestros pacientes, nada es más importante que su seguridad”, dijo el Dr. Scott Rissmiller, vicepresidente ejecutivo de la empresa y médico jefe de Atrium Health.

“Estoy increíblemente orgulloso de nuestros compañeros de equipo en nuestros hospitales de todo el sureste por su dedicación a la atención de calidad que previene el daño y proporciona la curación a través de los más altos estándares de seguridad», agregó.

«Una calificación de ‘A’ en seguridad es un logro extraordinario, que no es posible sin un esfuerzo de 24 horas al día y 7 días a la semana por parte de todo el personal sanitario para proteger a los pacientes de cualquier daño», dijo Leah Binder, presidenta y directora general de The Leapfrog Group. «Estas comunidades deberían estar orgullosas».

