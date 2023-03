buscan-a-sospechoso-de-asalto-con-cuchillo

Charlotte, NC.- La policía está pidiendo ayuda a la comunidad para encontrar a un sospechoso de cometer una asalto con cuchillo en la ciudad de Charlotte.

​E l lunes 20 de marzo, poco después de las 2:40 am, oficiales del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) respondieron a una llamada de servicio de asalto con un arma mortal con lesiones en la cuadra 8200 de University Station Circle.

En el lugar encontraron a dos personas con heridas, ambas fueron trasladadas en ambulancia a de Atrium Main.

CMPD needs your help identifying this suspect who attacked a victim with a knife. The incident occurred on March 20, 2023 at about 2:40 am in the 8200 block of University Station Circle. ☎ Crime Stoppers at 704-334-1600 with your anonymous tip for cash💰leading to an arrest. pic.twitter.com/Pnp74f2Rnf

— Charlotte Crime Stoppers (@CLTCrimeStopper) March 23, 2023