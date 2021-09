Urgen al gobierno de Biden un TPS para salvadoreños y hondureños

Washington, DC.- Activistas y políticos solicitaron, este martes, de forma urgente al Gobierno de Biden para que active el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador y Honduras.

Esto, debido a la compleja situación en América Central continúa de crimen, violencia, corrupción y la pandemia de la covid-19.

El representante demócrata de Texas, Joaquín Castor, “La gente huye de la violencia y de desastres naturales”. Además, declaró, “Instamos al gobierno de Biden a que ordene el estatus de protección temporal para los salvadoreños y hondureños”.

Por su parte, Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, dijo que “han pasado nueve meses después del impacto de un huracán en América Central”.

.@ALIANZAAMERICAS, potential TPS holders, advocates, and experts joined @JoaquinCastrotx, to explain the urgent need for the Biden Administration to designate El Salvador and Honduras for #TPS. #TPSJustice@AmericasVoice pic.twitter.com/VN2mWsEwHa

— ALIANZA AMERICAS (@ALIANZAAMERICAS) August 31, 2021