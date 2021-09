Unos 10,6 millones de ciudadanos viven con un indocumentado

Washington, DC.- Un estudio de la organización FWD.us revela que, unos 10,6 millones de estadounidenses viven con un inmigrante indocumentado. Además, considera que los datos evidencian que el Congreso tiene la tarea “urgente” de mantener a familias unidas con una vía a la ciudadanía.

Al mismo tiempo, el estudio señaló que más de 22 millones de personas viven en hogares de estatus mixto. Lo que significa que al menos hay un indocumentado, titulares de tarjetas de residencia (tarjeta verde) u otros inmigrantes temporales legales.

En comunicado, la organización expresó, “Esto significa que más de una de cada veinte personas en los Estados Unidos vive en un hogar de estatus mixto”.

Por otro lado, el estudio destacó que el Congreso tiene ante sí una oportunidad, “que se da una vez cada generación”. Oportunidad, de aprobar la reforma migratoria, que abriría el camino a la ciudadanía a millones de inmigrantes.

También, el análisis de FWD.us señala que cerca de 5,8 millones de niños que son ciudadanos, viven en hogares en los que uno de sus miembros es indocumentado.

Asimismo, cerca de 1,7 millones de ciudadanos estadounidenses tienen un cónyuge indocumentado.

El estudio estimó que, si se le provee una vía a la ciudadanía de los cónyuges y padres indocumentados podrían ganar hasta un 58% más después de pagar sus impuestos.

