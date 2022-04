Ucranianos devueltos por EE. UU., a México

San Ysidro, CA.- Desde este lunes los migrantes ucranianos comenzaron a ser devueltos a México, para que tramiten el asilo por Internet, al tiempo que el Gobierno de Estados Unidos, llama a dejar el «racismo» y que lo hispanos reciben el mismo trato.

El director del proyecto fronterizo del American Friends Service Committee, Pedro Ríos, reclamó que la manera en que son tratados los ucranianos debería ser para todos los que soliciten asilo.

De esta manera, precisó Ríos, «lo que es obvio es el racismo inherente a cómo la política de inmigración de EE. UU. determina quién merece ayuda según el color de la piel, el país de origen, y cómo determina qué vida se valora por encima de la de los demás».

Por su parte la administración Biden anunció la semana pasada que los ucranianos podrán solicitar su admisión por dos años al país. Mediante un sistema electrónico para que lleguen directamente a Estados Unidos.

AFSC’s Imani Cruz @AFSCPolicy_Cruz shares an update and analysis on U.S. #immigration policies. Today, there are still thousands of people in immigration #detention and the #border is closed to most #asylum seekers. Find out more in this update. https://t.co/f1cgyar4Xf

— AFSC (@afsc_org) April 24, 2022