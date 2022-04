Cobertura médica para indocumentados inmigrantes en Illinois

Chicago, IL.- Un programa que brinda cobertura médica a inmigrantes indocumentados y algunos residentes, se lanzó por el Illinois Department of Healthcare and Family Services, para personas que tengan entre 55 y 64 años.

Asimismo, también se expresó que esta iniciativa está financiada con recursos estatales con la finalidad de ofrecer a los inmigrantes elegibles, visitas al médico y al hospital. Pero también incluye análisis de laboratorio, terapia física y ocupacional, salud mental, servicios dentales y de la vista, y medicamentos recetados.

De este modo, el programa aprobado por la Legislatura en 2021, se considera una extensión de una medida que un año antes, prometió seguro de salud a los adultos indocumentados mayores de 65 años.

En un comunicado, Theresa Eagleson, directora del Illinois DHS, precisó, “En medio de una pandemia que ha afectado de manera desproporcionada a los adultos mayores y a las personas de color«.

Además, continuó, «los esfuerzos para eliminar las barreras y crear un sistema de atención médica más equitativo son más importantes que nunca”. A propósito de esto, puede entrar y ampliar más información aquí o registrese aquí.

The budget I’m signing into law today brings real improvements to the lives of working families with a historic $1.8 billion in tax relief for Illinoisians and creates a strong fiscal future. pic.twitter.com/59uQleicqt

— Governor JB Pritzker (@GovPritzker) April 19, 2022