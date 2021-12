Tucson, AZ.- La Southern Border Communities Coalition (SBCC), anunció que las cifras récord de migrantes muertos cruzando, a lo largo y ancho de la frontera sur marcó el 2021, siendo uno de los pasos más letales.

Por su parte, Vicki Gaubeca la directora de la SBCC destacó, “Este año sin duda vivimos uno de los momentos más difíciles para los migrantes en la frontera. Los cruces, las detenciones, las deportaciones y sobre todo las muertes fueron algo muy lamentable”.

Por otro lado, De acuerdo con las cifras oficiales de la U.S. Customs and Border Protection (CBP), en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre, se registraron 557 muertes en la frontera con México.

