Autoridades investigan muerte de mexicano en persecución en California

Jamul, CA.- La U.S. Customs and Border Protection (CBP) informó que investigan muerte de un ciudadano mexicano, en un accidente ocurrido cuando salió despedido de un auto que chocó mientras era perseguido por la patrulla fronteriza.

En un comunicado de la CBP, se expresó que el personal de la Guardia Nacional de California estaba en una plataforma de vigilancia, cuando observó un vehículo negro de marca Honda. El auto estaba a unas 6.5 millas o 10.4 km al norte de la frontera con México.

Ver más: México deportó casi 4500 migrantes

Del mismo modo, se informó que minutos después el vehículo, en una maniobra sospechosa, regresó en sentido contrario a toda velocidad. Situación, que los soldados escalaron a la Patrulla Fronteriza.

Posteriormente, un vehículo de la Patrulla Fronteriza intentó frenar al auto sospechoso, y por un momento, el chofer del Honda negro paró por un instante. Sin embargo, luego huyó atravesando un parque de casas rodantes, cuando más adelante impactó con otra unidad de la Patrulla Fronteriza que bloqueaba el paso.

HOLIDAY TRAVEL TIP:

Keep your family safe during the holidays: all travelers entering the United States are REQUIRED to DECLARE meats, fruits, vegetables, plants, seeds, soil, animals, as well as plant and animal products they may be carrying.

More: https://t.co/J06kBKMcwA pic.twitter.com/cjpebtRN4F

— CBP (@CBP) December 25, 2021