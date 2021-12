No será necesario entrevista en persona para ciertas visas de trabajo

Washington, DC.- El Secretary of State, en consulta con el Department of Homeland Security (DHS), autorizó hasta finales de 2022 a renunciar al requisito de entrevista presencial para ciertas visas de trabajo que tengan una petición aprobada por los U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).

De esta manera, la nueva autorización se aplica a los trabajadores temporales que soliciten visas H-1, H-3, H-4, L, O, P y Q. Que al mismo tiempo cumplan con ciertas condiciones. Incluyendo, que estén solicitando una visa en su país de nacionalidad o residencia.

Ver más: México deportó casi 4500 migrantes

De igual forma, se aclaró que la autoridad consular tiene el poder discrecional de renunciar al requisito de entrevista presencial. En primera instancia, que hayan recibido previamente cualquier tipo de visa. Además, a quienes nunca les han negado una visa a menos que dicha denegación haya sido superada o renunciada.

¿Quiénes pueden tramitar una visa de trabajo sin entrevista en 2022?

¡Solicitar la ciudadanía estadounidense nunca ha sido tan conveniente! A través de la presentación en línea, usted puede crear una cuenta con nosotros y completar su Formulario N-400 en línea. ¡Comience hoy mismo!https://t.co/6BZWsEisNa — USCIS Español (@USCIS_es) December 29, 2021

Al mismo tiempo, esta discreción también aplica para individuales basados ​​en una petición por primera vez. Siempre y cuando sean ciudadanos o nacionales de un país que participa en el Visa Waiver Program (VWP). Siempre que tengan sin inelegibilidad aparente o inelegibilidad potencial y haber viajado previamente a los Estados Unidos utilizando una autorización obtenida a través del Electronic System for Travel Authorization (ESTA).

Por su parte, el Secretario también extendió las políticas aprobadas previamente para renunciar a la entrevista de visa para ciertos estudiantes, profesores, investigadores académicos, académicos a corto plazo o especialistas (solicitantes de visa F, M y académica J) hasta fines de 2022.

Ver más: Reunidas familias migrantes separadas en la frontera

Finalmente, un cambio a la política anterior es que los solicitantes elegibles para la autoridad de exención porque son ciudadanos o nacionales de un país participante del VWP deben haber viajado previamente a los Estados Unidos utilizando una autorización obtenida a través de ESTA para calificar.

Video: No será necesario entrevista en persona para ciertas visas de trabajo