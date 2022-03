DHS concede a Ucrania el Estatus de Protección Temporal (TPS)

Washington, DC.- El Department Homeland Security (DHS) anunció la concesión a Ucrania al Estatus de Protección Temporal (TPS) durante los próximos 18 meses, permitiendo todas las facilidades para trabajar y vivir en Estados Unidos de manera legal.

Un comunicado, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dio a conocer la decisión, precisando que los ciudadanos de Ucrania que opten por esta vía no serán deportados mientras estén en Estados Unidos.

Ver más: Pesimismo en Ucrania tras llamada Emmanuel Macron a Moscú

Asimismo, explicó Mayorkas, “El ataque premeditado y sin provocar de Rusia en Ucrania ha resultado en una guerra en marcha. Violencia sin sentido y ucranianos forzados a buscar refugio en otros países”.

De la misma manera, la medida entrará en vigor para los ucranianos que estén en Estados Unidos desde antes del 1 de marzo de 2022. Es decir, los ciudadanos ucranianos que ingresen después de esta fecha no podrán solicitar este TPS.

I am proud to announce that we will be providing Temporary Protected Status — or #TPS — to those Ukrainian nationals who are present in the United States as of March 1, 2022. pic.twitter.com/3tiR29HFJr

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) March 3, 2022