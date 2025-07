Seguridad en el Lago Mountain Island

Charlotte, NC.- El Lago Mountain Island, ubicado entre tres condados distintos, requiere un esfuerzo coordinado para garantizar la seguridad de quienes lo disfrutan. Ante este desafío, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), en conjunto con la Comisión de Recursos de Vida Silvestre de Carolina del Norte, el Condado Gaston y el Departamento de Policía de Mount Holly, mantiene una colaboración activa enfocada en la vigilancia, la prevención y la educación.

"The lake borders 3 total counties… so to adequately patrol the lake, keep it safe for everyone, it really requires a partnering approach."

