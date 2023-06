Otro vuelo con inmigrantes, que involucra a Florida, llega a Sacramento

San Francisco, California.- Un segundo vuelo aterrizó en Sacramento, proveniente desde Texas, el lunes 5 de junio, que transportaba a 20 inmigrantes al tiempo que las autoridades revisan qué papel jugó Florida en esta operación, de acuerdo a la oficina del fiscal general de California.

Se sabe que los migrantes llevaban sus documentos donde se refleja que el estado de Florida estaba involucrado. Así lo confesó la oficina general de California, que recordó que el pasado viernes, 2 de junio, más de una docena de inmigrantes llegó en condiciones similares.

Ver más: USCIS extiende a 4 países los permisos de reunificación familiar

Para el 2022, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, lideró un vuelo con decenas de inmigrantes de Texas a Martha ‘s Vineyard. Esta es una isla vacacional de Massachusetts.

Como respuesta a esta estrategia de DeSantis los grupos que representan a estos inmigrantes presentaron demandas, partiendo de la premisa de que fueron engañados. De este modo, la Oficina del Sheriff del condado de Bexar en Texas dirigió una investigación.

Al mismo tiempo recomendó que el condado presentará cargos penales, incluidos delitos graves y menores de restricción ilegal, según en un comunicado.

This morning, a second flight of asylum seekers touched down in Sacramento.



We're investigating the circumstances by which they were brought to California.⁰

State-sanctioned kidnapping is immoral.

— Rob Bonta (@AGRobBonta) June 6, 2023