USCIS extiende a 4 países los permisos de reunificación familiar

Washington, DC.- El U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) anunció los nuevos procesos de permisos de reunificación familiar extensiva para familiares inmediatos extranjeros originarios de Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras.

Por el momento es válido para aquellos familiares inmediatos que tienen aprobadas las peticiones basadas en la familia. Estas son presentadas en su nombre por algún ciudadano o residente con permanencia permanente legal en el país.

Del mismo modo, el USCIS también está trabajando para ampliar los procesos de permisos humanitarios de reunificación familiar para familiares inmediatos, ya existentes para países como Cuba y Haití.

Una vez iniciado el proceso oficialmente, las personas evaluadas con el Formulario I-130, que corresponde a la Petición de Familiar Extranjero, de familiares inmediatos, podrán ser invitadas para ser candidatas. Con el fin de obtener el permiso humanitario de permanencia temporal en el país.

