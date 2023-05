Nueva York pidió suspender la medida que obliga a recibir inmigrantes

Nueva York, NY.- La ciudad de Nueva York instó a un tribunal para que suspenda, temporalmente, la medida que la obliga a acoger a inmigrantes o personas sin techo, porque están al límite de los recursos.

En los últimos 10 meses, la ciudad de Nueva York ha recibido aproximadamente 70.000 inmigrantes.

Por su parte, el Departamento legal de NYC envió una carta al Tribunal Supremo de Manhattan con esta petición de modificación de ley vigente desde 1984 (Callahan vs Carey).

Sin embargo, no se adelantó el tiempo que estaría en suspensión, pese a que Eric Adams, alcalde de NYC expresó en un comunicado, «de ninguna manera estamos buscando acabar con el derecho al cobijo».

During the 2026 World Cup, the eyes of the world will turn to New York City. But we know the eyes of the world are ALWAYS on us — and you're delivering on the promise of our city.

A esto, Adams añadió que la ciudad ha invertido $1.000 millones brindando distintos servicios como albergue, alimentación, educación para los menores que llegaron con sus familias y servicios de atención médica básica.

Those seeking asylum want what any of us want — to contribute.

Join me and @GovKathyHochul now in Brooklyn to call on the federal government to provide expedited work authorization for asylum seekers. https://t.co/EqQJRgFYri

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) May 22, 2023