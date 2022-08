Nueva caravana de migrantes parte desde el sur de México

Tapachula, México.- Una nueva caravana conformada por cerca de 1.000 migrantes partió desde el estado al sur de México, en Tapachula con destino a San Pedro en Tapanatepec, Oaxaca con el propósito de obtener los documentos temporales que les permitan seguir hasta la frontera norte con Estados Unidos.

La caravana está conformada principalmente por un contingente de África, centro y suramérica. Además, se sabe que también vienen decenas de niños y mujeres para hacer este recorrido que se estima son unos 300 kilómetros.

Ana Briceño, vocera de esta caravana y originaria de Venezuela, declaró que lo único que busca esta caravana de migrantes es continuar su camino hacía los Estados Unidos. Asimismo precisó, «Los que estamos aquí no hemos cometido ningún delito, no tenemos porqué estar presos, lo que se requiere es un permiso que nos permita llegar».

Inmediatamente, la migrante venezolana adelantó un poco el detalle del viaje diciendo que en la estación migratoria siglo 21 se firma un permiso. Aquí los migrantes se entregan por voluntad propia para ir a la frontera de México con Guatemala. Insistió que no quieren retornar aquí por la escasez de recursos para regresar a sus países.

Últimamente, han salido unas 6 caravanas de unas 400 a 500 personas. Estas caravanas de migrantes están incentivados con la idea de llegar a Estados Unidos y en el camino hacer los trámites migratorios a pesar de las trabas burocráticas que representa México.

WATCH: El Centro Sector's recent 2022 Border Safety Event detailed the dangers of crossing through the desert.

Local, state, federal & medical stakeholders hiked through the first half of the smuggling route to experience the harsh conditions that migrants face on their journey. pic.twitter.com/7LXXFixh5v

— CBP (@CBP) August 19, 2022