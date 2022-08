Coalición de ONG en NYC colapsadas por ola de autobuses de inmigrantes

Nueva York, NY.- Como respuesta a la ola de autobuses de inmigrantes enviados desde Texas a Nueva York, una coalición de organizaciones proinmigrantes de NYC, aseguró que la ciudad de Nueva York está desbordada por miles de inmigrantes y lanzó una campaña para conseguir fondos para ayudar a los inmigrantes.

Los grupos proinmigrantes reclaman $10 millones al estado de Nueva York, y otros $10 millones a la ciudad, pero esta vez por medio de la iniciativa «Welcoming New York Campaign».

Esta recolección de fondos pretende conseguir $20 millones para ofrecer servicios de salud, abogacía, formación laboral, educación, transporte y búsqueda de vivienda. De esta manera, se pretende ayudar a los miles de inmigrantes que llegaron en autobuses a NYC desde Texas.

De esta manera, esta Coalición busca atender a los inmigrantes por otros medios, ya que «ya no dan abasto», tras atenderlos con sus propios medios humanos y económicos. De hecho, la preocupación se escaló en una conferencia de prensa donde se detalló que se estima que entre 7.000 y 10.000 inmigrantes llegaron desde el mes mayo a NYC.

#OperationLoneStar accelerates busing migrants to sanctuary cities NYC and D.C., demonstrating to the nation the magnitude of the border crisis.

As President Biden continues to ignore the border, Texas is stepping up to protect our communities.https://t.co/zPDGgfWUd4

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) August 26, 2022