Multitud de inmigrantes intentó entrar a la fuerza a EE. UU.

Ciudad de Juárez, México.- Una multitud compuesta por cientos de inmigrantes, en su mayoría venezolanos, fueron detenidos por las autoridades de Estados Unidos cuando frustrados intentaron entrar a la fuerza a territorio estadounidense desde México para exigir asilo.

Estos migrantes se reunieron en la ciudad fronteriza de México, Ciudad Juárez, sin embargo, no pudieron parar el cruce que une a los dos países. Los migrantes expresaron frustración por las trabas que genera la nueva app para migrantes en Estados Unidos, CBP One.

Según relato de los migrantes usaron gas pimienta para repelerlos, mientras tanto, se registró que muchos inmigrantes llevaban niños pequeños con ellos.

Por el momento, ni el Instituto Nacional de Migración (INM) ni la U.S. Customs and Border Protection (CBP), han hecho declaraciones al respecto. Pero, migrantes como la venezolana Camila Paz, de 18 años de edad, expresaron, «Por favor, solo queremos entrar para poder ayudar a nuestras familias».

Migrantes tomaron el Puente Internacional en El Paso. Cientos de indocumentados intentaron cruzar a Estados Unidos desde Méxicopic.twitter.com/F9QUTKDEjh — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 12, 2023

Luego de un clímax de empujones y forcejeos con los funcionarios, la banda de migrantes decidió retirarse. Muchos fueron hacia las orillas del Río Grande, desde donde fueron monitoreados por agentes de la CBP desde su frontera.

La U.S. Department of Homeland Security (DHS), en declaraciones recientes expresó que la actualización reciente de la app CBP One, simplificará y agilizará el proceso de asilo. Por el contrario, los usuarios de la app manifestaron fallas interminables aunada a una gran demanda de la app que los mantiene en un limbo migratorio.

