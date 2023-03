Juez federal anula política de Biden «atrapar y liberar»

Tallahassee, FL.- La política de la administración Biden «atrapar y liberar» que consiste en liberar a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera desde México viola la ley de inmigración de Estados Unidos, de acuerdo con un juez federal de Florida coincidiendo con el fiscal general republicano del estado.

Asimismo, el juez federal de distrito T. Kent Wetherell en Pensacola limitó a que la administración siguiera implementando un memorando del Department of Homeland Security (DHS) del 2021 que autorizaba «alternativas a la detención».

Ver más: Washington evalúa detención de familias migrantes

Este alivio del DHS tenía el objetivo de aliviar el hacinamiento de los inmigrantes en los centros de detención. Parte de las medidas consistían en dotar con tobilleras, monitoreo telefónico o registros por parte de oficiales de inmigración. A esta política los republicanos la bautizaron como «atrapar y liberar».

El juez Wetherell que fue designado por el expresidente Donald Trump, declaró que las autoridades federales de inmigración no tienen el poder para implementar esas alternativas de manera generalizada de acuerdo con la ley ya existente.

Statutorily speaking, this is called “alien smuggling” and is prosecutable under federal law and also under many state laws https://t.co/e8YAxuOBgT

— Todd Bensman (@BensmanTodd) March 9, 2023