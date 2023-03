Washington evalúa detención de familias migrantes

Washington, DC.- The White House podría reiniciar la detención de familias migrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos, además de arrestos a familias inmigrantes dentro del país que ya se les haya ordenado su deportación.

De acuerdo a las declaraciones de cuatro funcionarios, que prefirieron mantenerse en el anonimato, también precisaron, «Todo está sobre la mesa». Afirmación que insinúa que estas discusiones se están deliberando en silencio.

Ver más: NYC trabaja en iniciativa para inmigrantes «Bienvenido Nueva York»

De esta manera se confirma que la administración Biden está explorando rutas para abordar el tema migratorio. De hecho se prevé un posible aumento en los cruces fronterizos con la eliminación de las restricciones de covid-19 el 11 de mayo.

The White House podría reiniciar la detención de familias migrantes

Por su lado, el presidente Biden desde el inicio de su administración se «comprometió» con erradicar las políticas de inmigración impuestas por el expresidente republicano Donald Trump. Sin embargo, Biden refugió el tema migratorio en las restrictivas medidas de su predecesor de una manera diplomáticamente tibia.

Happening Now: President Biden delivers remarks at the Department of Homeland Security’s 20th Anniversary ceremony. https://t.co/8Ar2mIjj76 — The White House (@WhiteHouse) March 1, 2023

Asimismo, un portavoz del U.S. Department of Homeland Security (DHS) declaró que las decisiones definitivas al respecto no se han tomado. Argumentó de esta manera, «la administración continuará dando prioridad al procesamiento seguro, ordenado y humano de los migrantes».

Ver más: USCIS presenta nuevo plan estratégico 2023-2026

Los funcionarios concluyeron su declaración anónima, afirmando que Biden ha debatido sobre el uso de dos centros de detención de Texas. Los mismos que antes albergaban familias.

Finalmente, uno de los funcionarios opinó sobre el escenario de que Biden reactive la detención familiar en esos dos centros, «esa idea ya no estaba bajo consideración».

Video: Encuentros con migrantes en la frontera están en su punto más alto en 21 años