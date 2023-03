Mexicano se declaró culpable por accidente que mató a 13 inmigrantes

Holtsville, CA.- El ciudadano mexicano, José Cruz Noguez de 49 años de edad se declaró culpable de organizar una operación de contrabando de inmigrantes que provocó un accidente donde 13 ciudadanos mexicanos y guatemaltecos murieron en una carretera al sur de California hace dos años.

Noguez, residente legal permanente en los Estados Unidos, de Mexicali presentó su declaración de culpabilidad de cargos federales, ante un U.S. District Court for the Southern District of California, de acuerdo con un comunicado del Department of Justice.

De este modo, José Cruz Noguez llegó a un acuerdo de culpabilidad por un cargo de conspiración para meter a EE. UU., inmigrantes indocumentados. Además, incluye tres cargos de ingresar inmigrantes indocumentados para obtener beneficios económicos.

El comunicado también informó que la sentencia para Noguez está programada para el mes de junio. Hay que recordar que el accidente ocurrió cuando uno de sus vehículos transportaba 25 personas y chocó contra un camión con remolque en el cruce de carreteras en las afueras de Holtsville en California. Aproximadamente, a unos 200 km (125 millas) al este de San Diego.

Finalmente, trece personas incluyendo el conductor del SUV fallecieron en el accidente. Además 12 de los inmigrantes sobrevivientes fueron hospitalizados. Así pues, los fiscales acusaron a Noguez de supervisar la mortal operación de contrabando de inmigrantes del 2 de marzo de 2021.

Por otro lado, los fiscales confesaron que las autoridades llegaron a Noguez por otro presunto contrabandista. Este delator fue arrestado en un incidente no relacionado dos semanas después del accidente mortal.

En conclusión, otro presunto co-conspirador, identificado como Froylan Cortez Avalos, de 49 años, también de Mexicali, sigue prófugo, según explicó el Department of Justice.

