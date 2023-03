Informe The White House insta a impulsar la inmigración

Washington, DC.- Un informe de los principales asesores económicos del presidente Biden, confesó que impulsar la inmigración y el gasto público en cuidado infantil sería una ruta ideal para cubrir el déficit en la oferta laboral en los Estados Unidos que juega en contra del crecimiento económico a mediano plazo.

Este informe anual del Council of Economic Advisers (CEA), precisó que el envejecimiento de la fuerza laboral del país, la desaceleración del crecimiento de la población y la disminución de la participación en la fuerza laboral crearon «vientos significativos en contra» para la oferta de empleos de Estados Unidos.

De este modo, Cecilia Rouse presidenta de la CEA dijo «La necesidad es la madre de la invención». Aplicando esta cita advirtió que la falta de promulgación de una reforma integral de inmigración y medidas que permitan a los empleados equilibrar su hogar con el trabajo, dañan profundamente la economía de Estados Unidos.

Casualmente este informe se publica mientras existe una resistencia inquebrantable en el Congreso a los esfuerzos de Biden para promulgar nuevas medidas migratorias. Además, Biden pretende garantizar licencias pagadas para los trabajadores y quiere impulsar las opciones de cuidado infantil.

Extreme MAGA House Republicans have made their priorities clear: imposing devastating cuts to public safety and increasing costs for hardworking Americans, all to protect and extend tax breaks skewed to the wealthy and big corporations. pic.twitter.com/VigXzXTSN7

— The White House (@WhiteHouse) March 20, 2023