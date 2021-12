Más de 800.000 migrantes votarán en elecciones locales de NYC

Nueva York, NY.- Los migrantes votarán en la ciudad de Nueva York, gracias a que el Consejo Municipal aprobó, este jueves, el derecho al voto de los inmigrantes con tarjeta de residencia, permiso de trabajo y algunos indocumentados protegidos por amparos migratorias.

De esta manera, el Consejo Municipal aprobó con 33 votos a favor y 14 en contra el derecho a voto de sus residentes que no poseen la ciudadanía estadounidense.

De esta forma, más de 800.000 migrantes con tarjetas de residencia -Green Cards-, con permisos de trabajo o indocumentados avalos por el Gobierno Federal podrán ejercer su derecho su derecho al sufragio.

Por su parte, el presidente del consejo, Corey Johnson declaró, “Los inmigrantes pagan impuestos, usan los servicios de la ciudad, sus hijos asisten a escuelas públicas. Son parte de la comunidad y tienen derecho a una voz en el gobierno local”.

LIVE: It's a Stated day 💃 Members will vote on bills to

1️⃣ grant eligible non-citizen New Yorkers municipal voting rights

2️⃣ improve access to contraceptive options

3️⃣ require registration for short-term rentals

+ more

Tune in now! https://t.co/EfYwTg4KuK

— NYC Council (@NYCCouncil) December 9, 2021