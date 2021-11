Más de 1500 migrantes detenidos desde marzo genera preocupación en HRW

Washington, DC.- Efectivos de la Guardia Nacional y la Policía de Texas han arrestado a más de 1.500 migrantes desde marzo pasado en operaciones “discriminatorias y abusivas”, afirmó hoy lunes Human Rights Watch (HRW) en un informe.

La aplicación de las leyes de inmigración es competencia del Gobierno federal, y ni los soldados de la Guardia Nacional ni los efectivos de la Policía de Texas tienen autorización o instrucción para aplicarlas. Así lo afirmó la organización defensora de los derechos humanos.

Por su parte, Nicole Austin Hillery, directora ejecutiva de Human Rights Watch en EE. UU., declaró, “La Operación Estrella Solitaria ha conducido a graves abusos contra el debido proceso y los derechos civiles. Se ha burlado del sistema judicial de Texas y ha fomentado una xenofobia peligrosa”.

La operación, conocida en inglés como «Lone Star», es parte de la política del gobernador de Texas, Gregg Abbott, quien afirma que el Gobierno federal no cumple su tarea de contener la inmigración irregular y lidiar con los migrantes que cruzan la frontera desde México.

Según HRW, en el marco de esa operación las autoridades policiales texanas arrestan a los migrantes bajo acusaciones falsas por ingreso no autorizado a predios privados o “induciendo a los migrantes a entrar a propiedad privada” para arrestarlos por allanamiento ilegal.

