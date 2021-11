¿Qué inmigrantes serán más favorecidos con la propuesta «Build Back Better»?

Los Ángeles, LA.- El paquete de gasto social Build Back Better que aprobó este viernes la Cámara de Representantes de Estados Unidos contiene la legislación migratoria más avanzada de las últimas décadas, que aunque no convence a todos los grupos que abogan por los inmigrantes brindaría protecciones a cerca de siete millones de personas.

El paquete social, bautizado en inglés como «Build Back Better», está valorado en 1,75 billones de dólares y ampliará los programas sociales dirigidos a menores y ancianos. Al mismo tiempo, de dedicar más de 100.000 millones a la inmigración.

De esta manera, aproximadamente 6,5 millones de personas se beneficiarían directamente de la medida. Esto, según un análisis de la Congressional Budget Office (CBO) publicado este jueves. Aunque la proyección de la organización FWD.us calcula que 6,8 millones serían favorecidos.

