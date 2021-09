Lanzan campaña que busca naturalizar a dos millones de inmigrantes

Nueva York, NY.- La Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses (NPNA) ha lanzado, este miércoles, una campaña nacional dirigida a naturalizar a dos millones de inmigrantes en el país para fines de 2022. Campaña, bajo el lema “¡Estamos listos!”.

De esta forma, la organización hizo el anuncio con motivo de la conmemoración, el Día de la Ciudadanía. E indicó en un comunicado que este esfuerzo involucra a más de 50 organizaciones de defensa de inmigrantes y refugiados con sede en más de 100 ciudades.

De manera que, esperan que esta campaña llegue a millones de residentes permanentes (con la llamada tarjeta verde) para animarles a convertirse en ciudadanos.

Como parte de la campaña, NPNA aboga porque el Congreso aumente los fondos para los servicios legales de inmigración. Incluida un alza de 10 a 100 millones de dólares anuales para el Programa de Subvenciones de Ciudadanía e Integración del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

