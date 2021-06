Kamala Harris urge al Senado para dar ciudadanía a “soñadores”

Washington, DC.- Kamala Harris, llamó este martes, al Senado de Estados Unidos a aprobar una Ley para regularizar permanentemente a millones de extranjeros.

En esta ocasión, la vicepresidenta de EE. UU consideró de “vital importancia” dar legalidad a extranjeros que están amparados de la deportación por disposiciones temporales, entre ellos los “soñadores” o “dreamers”.

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), anunciado el 15 de junio de 2012, fue la solución ejecutiva que encontró el entonces presidente Barack Obama para paliar el fracaso de la DREAM Act, no aprobada en 2010 por un Congreso dominado por los republicanos.

Harris recordó que una nueva versión del DREAM Act, la “Ley del Sueño y la Promesa Estadounidense de 2021”, ya fue aprobada por la Cámara de Representantes. “Hacemos un llamado al Senado para que haga lo mismo”, dijo.

Pero el texto, adoptado el 18 de marzo por 228-197 en la Cámara Baja, donde los demócratas son mayoría, enfrenta un panorama complicado en la Cámara Alta, dividida 50-50 entre demócratas y republicanos.

Se calcula que los “soñadores” elegibles al DACA, parte de la población total de casi 11 millones de indocumentados estimada en el país, alcanzarían unos 2 millones.

Today, on the 9th anniversary of DACA, I met with Dreamers and other immigrant women who work in the care economy. We must protect DACA, and pass legislation to ensure a pathway to citizenship for Dreamers, farm workers, and TPS recipients. pic.twitter.com/3oWgu5pfB1

