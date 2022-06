Inmigrantes obligados a comprar menos comida para pagar su salud

Nueva York, NY.- La inseguridad alimentaria obliga a los inmigrantes que viven en Nueva York, a comprar menos comida y destinarlo a la salud y bienes esenciales desde el 2021 según un estudio publicado por el The Center for Migration Studies of New York (CMS).

El estudio se centró en seis barrios en los distritos Brooklyn y Queens, donde los inmigrantes tienden a padecer mayor riesgo de padecer problemas de salud, con la finalidad de indagar en las causas, donde se incluyó una encuesta a 500 residentes.

De esta forma, la organización precisó que un 37% de los inmigrantes encuestados sí necesitaron servicios de salud en el último año. Sin embargo, no lo recibieron bajo las tres frecuentes razones; no tenían seguro médico; no podían permitírselo; o no podían tomar tiempo libre frente a sus responsabilidades.

Además el informe destacó que cerca del 25% de inmigrantes de la muestra, aseguró vivir con inseguridad alimentaria. Otro 29% aseguró reducir sus gastos esenciales para costear los servicios de salud en el último año.

