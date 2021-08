Inmigrantes denuncian abusos sexuales en un centro de detención de Florida

Miami, FL.- Siete mujeres inmigrantes denunciaron, este jueves, ante las autoridades federales que han sido víctimas de abuso sexual, exposición a sustancias tóxicas y negligencia médica.

Esta denuncia se cree han sucedido en el Glades County Detention Center (GCDC), en el sureste de Florida.

Asimismo, con la ayuda de varios grupos de derechos civiles nacionales, las inmigrantes detallaron una serie de atropellos en esta institución a cargo del Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Al mismo tiempo, las inmigrantes describieron comportamientos amenazantes en la instalación. Describieron, entradas sin previo aviso de guardias masculinos a su sala de estar. Además, de voyerismo por parte de ellos, que las observan cuando se duchan.

We’re joining the women in calling for the immediate release of everyone at Glades and for @ICEgov to immediately terminate the Intergovernmental Services Agreement (IGSA) with Glades County!#ShutDownGlades #FreeThemAll https://t.co/EO2HbyA6Zf

— Southern Poverty Law Center (@splcenter) August 26, 2021