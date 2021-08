La Corte Suprema de EE. UU., reestablece el “Quédate en México”

Washington, DC.- La Supreme Court of the United States rechazó, este martes, un pedido del Gobierno de la administración Biden, de suspender la aplicación de la orden del juez federal que reestableció el “Quédate en México”.

Este programa obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México, mientras se resuelve su caso en territorio estadounidense.

Ver más: Juez federal ordenó activar programa “Quédate en México”

BREAKING: The Supreme Court rules against the Biden administration in its attempt to end the "Remain in Mexico" program, a controversial Trump-era border policy. SCOTUS refuses to block a lower-court ruling that requires the gov't to reinstate the policy.

https://t.co/q2RFvRZ7wh pic.twitter.com/rliqBKxLDR — SCOTUSblog (@SCOTUSblog) August 24, 2021

Asimismo, en una orden no firmada, la Corte Suprema denegó la petición. Esto, al señalar que los solicitantes no lograron demostrar que el memorando que rescindió el programa puesto en marcha durante la Administración de Trump, no fue “arbitrario y caprichoso”.

La Corte Suprema de EE. UU permite reestablecimiento del “Quédate en México”

En consecuencia, el gobierno de Biden deberá ahora cumplir con el fallo del juez federal de Texas. Sin embargo, el caso pasará a un tribunal de apelaciones y puede volver al Supremo, donde seis de sus nueve integrantes son de tendencia conservadora.

DHS respectfully disagrees with the district court’s decision and regrets that the Supreme Court declined to issue a stay. DHS has appealed the district court’s order and will continue to vigorously challenge it.https://t.co/mxqqwtHBqx — Homeland Security (@DHSgov) August 25, 2021

Al mismo tiempo, El Department Homeland Security (DHS), expresó en un comunicado que está “respetuosamente en desacuerdo” con la decisión del tribunal del distrito y lamentó que el Supremo “se haya negado a emitir una suspensión”.

En todo caso, señaló que mientras el proceso de apelación continúa, cumplirá la orden “de buena fe”. Además, apuntó que ha comenzado a participar, junto con socios interinstitucionales, en las discusiones diplomáticas con el Gobierno de México en torno a este programa.

Ver más: Juez del Tribunal Supremo de EE. UU., suspendió el “Quédate en México”

Biden suspendió en su primer día en la Casa Blanca las inscripciones en ese programa, permitiendo, la entrada a EE. UU., de migrantes con casos activos bajo el Protocolos de Protección a Migrantes (MPP). Finalmente, en junio, el DHS, puso fin definitivamente al programa, muy criticado por organizaciones de DD. HH.

Por su parte, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró en Twitter la decisión del Supremo como una victoria suya. Además, indicó que ese programa MPP, debe ser reinstaurado “ahora.”

Video: Activan y desactivan Programa “Quédate en México”