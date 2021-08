México y EE.UU. iniciarán evaluación de migración en frontera

Ciudad de México, México.- Con el objetivo de evaluar los escenarios en la gestión de la migración ordenada, segura y regular, el gobierno de México y EE. UU., iniciarán un diálogo técnico.

Así lo informó, este miércoles, la Cancillería mexicana con miras a dar respuesta de manera humanitaria a las necesidades de las personas migrantes, en el contexto de una compleja situación regional.

Ver más: La Corte Suprema de EE. UU., reestablece el “Quédate en México”

Por su parte, este marte, la más alta instancia judicial de EE. UU., consideró que la administración de Biden, posiblemente violó la ley federal cuando intentó acabar con “Quédate en México”.

Sin embargo, el esfuerzo por tender puentes para solucionar esta situación sigue en pie. Por tal razón, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), envió un comunicado al Departamento de Estado de EE. UU.

DHS respectfully disagrees with the district court’s decision and regrets that the Supreme Court declined to issue a stay. DHS has appealed the district court’s order and will continue to vigorously challenge it.https://t.co/mxqqwtHBqx

— Homeland Security (@DHSgov) August 25, 2021