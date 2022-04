Greg Abbott manda autobús con inmigrantes a Washington

Washington, DC.- El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, envió un autobús a Washington con una decena de inmigrantes indocumentados que solicitan asilo, como respuesta a la política migratoria del presidente Biden.

Mientras que el gobernador Abbott, calificó a estos ciudadanos como «migrantes ilegales», The White House aclaró que se trata de personas que están tramitando su solicitud de asilo, por tal razón son «libres» de transitar por el país.

Sin embargo, el autobús con inmigrantes se estacionó frente a la sede del canal Fox News, a unos pasos de la estación del tren de Washington. Inmediatamente, el medio considerado ultraderechista, transmitió en directo el momento en que los inmigrantes bajaban del autobús.

De esta misma manera, Abbott en un comunicado, aclaró que los inmigrantes responden a las siguientes nacionalidades: Colombia, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, no precisó el número exacto y menos si viajaron de manera voluntaria.

First bus of unlawful migrants arrives at U.S. Capitol: “Texas should not have to bear the burden of the Biden Administration’s failure to secure our border.” https://t.co/5FZJwdbohO — Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) April 13, 2022

Por si fuera poco, el gobernador de Texas anunció que hay otro autobús en camino a la capital de Estados Unidos. Aprovechó para aclarar que esta decisión la tomó como «respuesta» a decisión de abolir la medida Título 42.

Karl Rove on buses of migrants arriving in DC from Texas: When is the federal government going to step up?https://t.co/0CDFnb8XnV — Fox News (@FoxNews) April 14, 2022

Por otra parte, Jen Psaki, portavoz de The White House, detalló que los inmigrantes del autobús, tienen procesos de asilo abiertos, ante la U.S. Customs and Border Protection (CBP), por lo que «son libres de viajar».

Finalmente, el gobernador de Texas también anunció que iba a aumentar las inspecciones de camiones en la frontera con México, algo que ha sido criticado por el Gobierno mexicano y por la Casa Blanca dado que está generando retrasos en los cruces comerciales.

