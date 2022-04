Falta de inmigrantes impacta fuerza laboral en EE. UU.

Charlotte, NC.- Un análisis de Econofact determinó que la fuerza laboral de Estados Unidos, tiene 2 millones de inmigrantes menos que lo proyectado con las cifras previas a la pandemia, que está marcada por las renuncias masivas de pandemia.

Al mismo tiempo, retos como los bajos salarios, la dificultad para encontrar y retener personal, afecta directamente las miles de vacantes en la crisis laboral con cifras históricas.

La situación se complica con los empleos e industrias de bajos salarios. Directamente, en sectores de ocio y hotelería, comercio minorista de servicios de alimentos y atención médica.

Por su parte, los economistas de la University of California, Giovanni Peri y Reem Zaiour, recientemente, precisaron que, «los sectores que dependen especialmente de los trabajadores inmigrantes tuvieron tasas significativamente más altas de puestos vacantes en 2021″.

Otro estudio llevado a cabo por distintas instituciones académicas y de investigación, encabezado por la profesora Tara Wilson, concluyó que, una de cada cinco enfermeras, uno de cada cuatro auxiliares y una de dos amas de casa y jardineros, son inmigrantes.

