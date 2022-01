Fiscales demandan a Biden por el programa para inmigrantes CAM

Los Ángeles, LA.- Ocho fiscales estatales demandaron a la administración Biden por supuesto abuso del Programa de Refugiados y Libertad Condicional para Menores Centroamericanos (CAM), que facilita a ciertos hijos migrantes reunirse con sus padres en Estados Unidos.

Asimismo, dentro de este programa los niños de El Salvador, Guatemala y Honduras que calificando bajo el estatus de refugiado o libertad condicional humanitaria podrán reunirse con sus padres sin exponerse cruzando la frontera a Estados Unidos de forma irregular.

Así pues, el polémico documento tiene como protagonistas a los estados Texas, Alaska, Arkansas, Florida, Indiana, Montana, Missouri y Oklahoma.

En un comunicado, el fiscal de Texas, Ken Paxton, declaró, “La última ronda de violaciones flagrantes de la ley de Biden incluye su Programa de Menores Centroamericanos. Que ha contribuido significativamente a que muchos estados se vean obligados a aceptar aún más extranjeros. Mis colegas fiscales generales y yo estamos demandando para detenerlo”.

Florida is a free state, and we intend to keep it that way. pic.twitter.com/60TjJ7TOWG

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) January 21, 2022