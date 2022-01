Crisis por contagios en inmigrantes detenidos en cárceles del ICE

Los Ángeles, CA.- Asesores médicos del Department Homeland Security (DHS) elevaron la advertencia sobre la necesidad de ampliar la vacunación en los centros de detención de inmigrantes, pero además, aplicar otras medidas para frenar la ola de contagio de covid-19 que aqueja a estas cárceles del ICE en Estados Unidos.

Por su parte, médicos de la Oficina de Derechos Civiles del DHS, Scott Allen y Josiah Rich, calificaron de «lentas e inconsistentes», las medidas tomadas por el gobierno federal para controlar el covid-19 en reclusos del en esos reclusorios del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

En una carta dirigida por los médicos al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reportaron en sus inspecciones a las instalaciones del ICE que han, “visto y documentado la aplicación inconsistente del uso de mascarillas y de pruebas en los centros de detención».

I’m very proud of my identity, I’m very proud of my heritage, I’m very proud of my parents, and most of all I’m proud to be a United States citizen.

As Secretary of Homeland Security, I hope I can represent for others the opportunities that America provides to everyone. pic.twitter.com/Kej9Nt3ZTu

— Alejandro Mayorkas (@AliMayorkas) December 4, 2020