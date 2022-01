Conductor en Texas fue condenado a 41 meses de prisión

Austin, TX.- El U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), informó que un conductor de San Benito, Texas, fue sentenciado a 41 meses de prisión por transportar ilegalmente a 51 indocumentados en un camión de carga.

El sentenciado fue identificado como René García, de 28 años tras declararse culpable de los cargos. La Corte del Distrito Sur de Texas fue el organismo que aplicó la sentencia. Además, se explicó que luego de los 41 meses en prisión, deberá pasar otros tres años bajo libertad supervisada.

Del mismo modo, el juez también determinó que García ya tenía antecedentes, recientes, por transportar indocumentados en otro momento.

Del mismo modo, el comunicado recordó que René García llegó al puesto de control de la Patrulla Fronteriza en Falfurrias (Texas) conduciendo un tractocamión, el 13 de mayo de 2021. Inmediatamente, uno de los perros enfocó su atención en el camión que pasó a una inspección secundaria.

