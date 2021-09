Anuncio en “The New York Times” para que aprueben ciudadanía de indocumentados

Nueva York, NY.- Una coalición de organizaciones publicó un anuncio a toda página, este martes, en el periódico “The New York Times”, recordando a los demócratas en el Congreso Federal que, “tienen todo el poder” para aprobar ciudadanía a millones de indocumentados.

El anuncio, a toda página en “The New York Times” expresó, “este año podemos ganar la ciudadanía para millones. Los demócratas tienen todo el poder para lograrlo”.

“Necesitamos la ciudadanía ahora”, afirma además el anuncio, en blanco y negro. Refiriéndose al proyecto de la Administración del presidente Joe Biden que beneficiaría a unos millones de indocumentados en el país.

Al mismo tiempo, Greisa Martínez, directora ejecutiva de United We Dream, uno de los grupos que pagó el anuncio, declaró, en un comunicado en conjunto, “Después de 35 años de inacción por parte del Congreso. Tenemos una oportunidad única en una generación de aprobar la ciudadanía para millones a través de la reconciliación presupuestaria”.

