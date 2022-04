Personas con TPS y asilo califican para jubilación

Charlotte, NC.- Los beneficios de jubilación han sido siempre de mucha duda para los inmigrantes que gozan de la condición de Estatus de Protección Temporal (TPS) y están asilados.

La abogada Judith Alves aclaró inquietudes sobre este tema en entrevista con la periodista de Progreso Hispano News, Hazel Petrelli.

Alves comenzó explicando lo más básico. “Si usted está trabajando acá (Estados Unidos) y si usted tiene un estatus reconocido temporal y tiene seguro social y tiene permiso para trabajar, el seguro social también le va a requerir que usted cotice por lo tanto usted automáticamente obtiene el derecho de poder jubilarse bajo ese sistema”.

La jubilación en los Estados Unidos necesita de unas semanas de cotización en el Seguro Social, que en total suman un mínimo 10 años.

Las personas que tienen beneficios de TPS que superan los 10 años ya califican. Por ejemplo, los de países como El Salvador, Nicaragua, entre otros.

Jubilación, ¿a partir de qué edad?

La abogada explicó que hay tres edades para empezar a gozar de la jubilación: 62, 65 y 67 años. Mientras más temprano de retire, menos dinero recibirá del seguro social.

Jubilarse a los 67 años garantiza recibir el 100% del beneficio.

La recomendación de Alves es que la persona defina su edad de jubilación y comenzar el trámite al menos seis meses antes para que el proceso termine en el tiempo estimado.

Desmontando mitos

La abogada Alves también aprovechó para despejar algunos mitos.

Ella aclaró que las personas que se jubilen después de los 67 años no recibirán ningún tipo de sanción o multa. “Al seguro social lo que le importa es que la gente si está trabajando cotice su porción legal”.

Lo que sí destapa Alves es que el seguro social pudiera ajustar el beneficio en personas que tienen algún tipo de condición, como por ejemplo, las que deben manutención porque no la pagaron o la pagaron incompleta, entre otros casos.

Además agrega que el seguro social tiene una provisión en la que puede pagarle un porcentaje adicional a las personas que no se retiran a los 67 años y siguen trabajando hasta los 70 años.

Otro de los mitos desmontados es que se comenta que mientras más se trabaje más se cobra al momento de la jubilación.

“No, eso no es verdad”, dijo tajante la abogada. “Hay un tope y hay un escalafón”.

Igualmente, dijo que las personas que se jubilen pueden recibir los ingresos por seguro social y seguir trabajando en paralelo.

“Usted puede tener su trabajito por un lado, siempre y cuando no exceda los límites que le pone el seguro social, usted puede estar retirado y puede estar haciendo un trabajito, por ejemplo en un supermercado, en una panadería y esto no va a afectar, siempre y cuando usted no pase esos límites”

Los inmigrantes con TPS o beneficio de asilo pueden conseguir mayor información sobre la jubilación en el sitio web del seguro social ssa.gov. La recomendación es comenzar los trámites al menos seis meses antes de la fecha de retiro para cumplir los tiempos.

