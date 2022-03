Exigen a Biden investigar uso de sustancias tóxicas en centro de inmigrantes

Glades, FL.- La organización Earthjustice informó que grupos de activistas demandaron a la Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que despliegue una investigación sobre el posible uso indebido de sustancias químicas tóxicas en un Centro de Detención de Inmigrantes en Moore Have.

La Coalición Shut Down Glades (Cierren Glades) que está conformado por Earthjustice y 13 grupos más, solicitaron a la Environmental Protection Agency (EPA), por medio de una carta que compruebe si las denuncias son reales, sobre el «uso indebido de desinfectantes químicos de grado industrial altamente concentrados» en el lugar.

En este sentido, la denuncia detalla que se usa, «hasta 50 veces la concentración permitida». De estas sustancias y en espacios «pobremente ventilados». Así pues, estos son los espacios donde los detenidos almuerzan y pasan su tiempo.

De manera que, los detenidos expuestos a estos productos químicos provocaron dificultades para respirar, sangrado de nariz, dolor de cabeza y náuseas intensas. Al mismo tiempo, se explica que las afectaciones pueden ir más allá, pues la exposición prolongada puede ocasionar asma, infertilidad, defectos congénitos y daños al ADN.

BREAKING: Earthjustice along with 13 community advocacy groups have called on the Environmental Protection Agency (@EPA) to investigate Glades County Detention Center for exposing immigrants to toxic chemicals multiple times a day. #ShutDownGlades https://t.co/ltV1NxhQZR

— Earthjustice (@Earthjustice) March 1, 2022